تعرف على أهمية الضغط الصحيح للهواء في الإطارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر ضبط ضغط هواء الإطارات من أهم وسائل الأمان والسلامة للسيارة، حيث أن إهمال ضبط ضغط الإطارات يؤدي إلى تلفها بشكل سريع، ويعرضها لخطر الانفجار.

ولقد حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من انخفاض ضغط هواء إطارات السيارة، ولفتت إلى خطورته الكبيرة على السيارة والركاب.

وأكدت الهيئة الألمانية على أن انخفاض ضغط هواء الإطارات ينطوي على مخاطر تهدد السلامة أثناء القيادة خاصة على السرعات العالية.

وأضافت الهيئة أن انخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المطلوبة بمعدل 0.5 بار يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

أما في حالة زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة فإنه غالباً لن يسبب ضرر للإطارات، ما لم تحذر الشركة المنتجة من هذه الزيادة، حيث قد يكون له تأثير سلبي على سلوك القيادة.

ونصح الألمان بفحص ضغط الإطارات وهي باردة لأن معلومات الشركة المنتجة حول ضغط الهواء الصحيح تنطبق على الإطارات الباردة.

ويمكن العثور على قيم ضغط الهواء الصحيح لحالة الحمولة الخاصة بالسيارة في دليل التشغيل أو الملصقات داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود على سبيل المثال.