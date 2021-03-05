نظرة على تاريخ انفينيتي وأهم السيارات التي شكلت فلسفة العلامة اليابانية الفاخرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل انفينيتي مع التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة على التوسع في السوق السعودي وتحديث سياراتها مؤخراً، لذا نستعرض لكم تارخي العلامة اليابانية الفاخرة وأهم سياراتها في التسعينيات وأوائل القرن الحالي.

صاحب تدشين علامة انفينيتي الفاخرة في عام 1989 إعلانًا فريداً ومركزاً على الطبيعة وجمالها.. من البداية، ميزت انفينيتي نفسها عن منافسيها الرئيسيين بفلسفة تصميمها الجذابة المنسجمة مع الطبيعة.

وانطلقت علامة انفينيتي بسيارتين، الأولى M30 كوبيه للسوق الياباني التي تميزت بلغة تصميمها ورشاقتها على الطرق والثانية Q45 سيدان التي جذبت أنظار عشاق السيارات الفاخرة حول العالم، بمحرك 4.5 لتر بقوة 278 حصان وتسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 7.9 ثانية.

وقد انطلقت Q45 وقتها بـ 38,000 دولار مقارنة بسعر أرخص مرسيدس إس كلاس بمحرك V8 بـ 61,210 دولار… تنافسية السعر تصحب تنافسية التصميم والأداء.

وطرحت انفيني الجيل الأول من G20 في 1991، لتكون وقتها الموديل الأساسي الفاخر للعلامة بأسعار بدأت من 18,135 دولار ومحرك 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 140 حصان.

ونستمر مع رحلة موديلات انفينيتي المبكرة، مثل J30 سيدان الأنيقة التي انطلقت في 1992 بتصميم رياضي، والجيل الثاني من Q45 الذي تم تدشينه في أواخر التسعينيات.

في 2003، قدمت انفينيتي سيارتين هامتين: G35 سيدان وكوبيه المنافسة لبي ام دبليو الفئة الثالثة، والتي حققت نجاحاً مبهراً مع تطورها على مدار الأعوام إلى موديلات Q50 و Q60 الحالية.

السيارة الثانية المنطلقة في 2003 هي FX كروس أوفر التي توفرت وقتها بمحركات V6 و V8 وحققت مبيعات قوية هي الأخرى، كما ساهمت في تشكيل لغة تصميم العلامة على مدار أعوام لاحقة.

مستقبل انفينيتي

بالنظر لمستقبل انفينيتي، تخطط العلامة لطرح 4 موديلات جديدة خلال 3 أعوام، منهم سيدان رائدة جديدة بمحرك هجين، وSUV كهربائية جديدة كلياً.. كما كشفت انفينيتي مؤخراً عن QX55 كروس أوفر، وهي نسخة الـ SUV-كوبيه الرياضية لموديل QX50.