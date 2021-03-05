لاند روفر تطرح طراز ديفندر 130 بميزة جديدة.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة لاند روفر البريطانية عن عزمها طرح نسخة ذات 3 صفوف من المقاعد من طرازها الجديد "ديفندر 130".

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن هذه النسخة ستصل للأسواق خلال 18 شهرا من الآن، وسيصل طولها إلى 5.1 متر.

وكانت لاند روفر قد طرحت الجيل الجديد كليا من طراز ديفندر في سبتمبر/أيلول من عام 2019 الماضي.

وأوضح الموقع أن الأسواق التي ستتوفر بها النسخة التي تتميز بوجود 3 صفوف من المقاعد، هي الصين ودول قارة أمريكا الشمالية وأيضا منطقة الشرق الأوسط.



وستتوفر هذه النسخة، من طراز ديفندر 130، بمحرك V8، ومحرك كهربائي هجين من فئة plug-in hybrid.