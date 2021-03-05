بسبب الرغوة: صانعات السيارات قد تخفض الإنتاج مؤقتا!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتمد صناعة السيارات على عدد هائل من المكونات الرئيسية الصغيرة، وانقطاع إمداد أي مكون فيهم يهدد عملية الإنتاج.. وقد رأينا مؤخراً تأثير النقص العالمي لأشباه الموصلات وشرائح الكومبيوتر على إنتاجية صانعات السيارات العالمية.

والآن تواجه صانعات السيارات أزمة أخرى بعد إغلاق عدد كبير من مصافي تكرير النفط في جنوب الولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية التي أدت لانقطاع الكهرباء والمياه عن الملايين، ما أثر على إنتاجية مصانع البتروكيماويات المبنية على النفط في جنوب أمريكا كذلك.

هذه المصانع تنتج رغوة البولي يوريثان المستخدمة في مقاعد السيارات، والآن تواجه الشركات نقصاً في خطوط توريدهم، مع توقعات بظهور التأثير السلبي بشكل أوضح في منتصف مارس.

وقد تبحث صانعات السيارات في الولايات المتحدة عن مصادر أخرى لهذه الرغوة لتفادي انقطاع الإنتاج، ولكن ربما بتكلفة أعلى بشكل مؤقت حتى عودة الأوضاع لطبيعتها في الجنوب الأمريكي.