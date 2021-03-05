أقوى 8 سيارات رياضية في تاريخ تويوتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدمت شركة تويوتا اليابانية عبر تاريخها الحافل مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية التي حطمت عدة أرقام قياسية في القوة.

موقع "هوت كارز" جمع أقوى الموديلات الرياضية التي صنعتها تويوتا عبر تاريخها.

وافتتح الموقع القائمة، بطراز تويوتا الرياضي AE86 Trueno والذي توفر في حقبة الثمانينيات، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 112 حصانا وعزم دوران 136 نيوتن متر.







وضمن القائمة طراز Soarer الذي توفر بمحرك بقوة 283 حصانا، وعزم دوران 317 لفة/قدم.





من بعده ضمت القائمة طراز كلاسيكي كان من أقوى السيارات الرياضية التي طرحتها تويوتا عبر تاريخها، هو طراز Celica GT Liftback الذي توفر عام 1977، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 134 حصانا.





وضمن فئات هاتش باك الرياضي، كان من أقوى السيارات في تاريخ تويوتا طراز GR Yaris الذي طرح لعام 2021 وحصل على لقب سيارة العام بأوروبا.





من السيارات الكلاسيكية التي خلدت كأحد أقوى سيارات تويوتا الرياضية، ضمت القائمة طراز 2000GT، الذي طرحته الماركة اليابانية عام 1967، وتمتع بسرعة قصوى تصل لـ 128 ميلا في الساعة.





من بعدها ضمت القائمة النسخة الكلاسيكية من طراز سوبرا الرياضي Supra Mark III، والذي طرح بمحرك ينتج قوة 123 حصانا.





وطراز تويوتا الرياضي الخاص Toyota 222D والذي قدمته تويوتا للمشاركة في سباقات الرالي الشهيرة "جروب بي".





وفي ختام القائمة، جاء طراز تويوتا سوبرا الرياضي Supra Mark IV، والذي طرح بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 92 و 123 حصانا بسعة 2.0 لتر، وعرف هذا الطراز بظهوره في سلسلة أفلام "فاست أند فيريوس".



