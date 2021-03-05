قائمة بأسعار سيارات "رينو" موديل 2021 المتوفرة في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوفر بالسوق المصري خلال عام 2021 مجموعة متميزة من الموديلات التابعة لماركة رينو الفرنسية وبأسعار مختلفة.

وتضم قائمة موديلات رينو المتوفرة للبيع بالسوق المصرية، باقة متنوعة ومتباينة من حيث الأسعار والقدرات.

وتشمل القائمة، طراز رينو لوجان، الذي تتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 6 فئات، الفئة الافتتاحية E1 2021 بتكلفة 174 ألف جنيه، وأعلى فئة هي E3 / BLACK EDTION 2021 بتكلفة 229,500 ألف جنيه.







تلاه طراز رينو سانديرو، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئة وحيدة، هي أوتوماتيك/ B2 2021 وتكلفتها 218 ألف جنيه، بحسب موقع hatla2ee،





ثم طراز رينو سانديرو "ستيب واي"، الذي تتوفر منه للبيع بالسوق المصرية فئتان، الفئة الافتتاحية هي SW NAG 2020 بتكلفة 239 ألف جنيه، وأعلى فئة هي B2 2021 بتكلفة 243,500 ألف جنيه.





وطراز رينو "ميجان"، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 8 فئات، الفئة الافتتاحية هي E2 2021 بتكلفة 279 ألف جنيه، وأعلى فئة هي +SIGNATURE / TURBO 2020 بتكلفة 393 ألف جنيه.





من بعده جاء ضمن القائمة طراز رينو "داستر"، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 6 فئات، الفئة الافتتاحية H1 2021 بتكلفة 288 ألف جنيه، وأعلى فئة هي SIGNATURE 2020 بتكلفة 346 ألف جنيه.





وفي ختام القائمة جاء طراز رينو "كادجار"، الذي يتوفر منه للبيع بالسوق المصرية 6 فئات، الفئة الافتتاحية هي VISON 2021 بتكلفة 379 ألف جنيه، وأعلى فئة هي SIGNATURE 2020 بتكلفة 444 ألف جنيه.



