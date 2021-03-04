لعشاق السرعة.. 10 سيارات رياضية خارقة بسعر أقل من 100 ألف دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر مجموعة متميزة من السيارات الرياضية الحديثة خلال عام 2021 بقيمة سوقية تقل عن 100 ألف دولار

وقدم موقع "هوت كارز" في تقرير شيق أبرز هذه الموديلات، والكشف عن مواصفاتها.

وبدأ الموقع القائمة بطراز Ford Mustang Shelby GT500 من ماركة فورد، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 760 حصان، وبتكلفة 73,995 ألف دولار.





من بعده، ضمت القائمة طراز Chevrolet Corvette Z06 من ماركة شيفروليه، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 650 حصان، وبتكلفة 80,900 ألف دولار.





ومن شيفروليه أيضا، ضمت القائمة طراز Chevrolet Camaro ZL1 الرياضي، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 650 حصان، وبتكلفة 64,695 ألف دولار.





من بعده، ضمت القائمة طراز Lotus Evora GT الرياضي من ماركة لوتس البريطانية، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 416 حصان، وبتكلفة 96,950 ألف دولار.





ومن ماركة بورش، جاء ضمن القائمة طراز Porsche 718 Spyder الرياضي، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 414 حصان، وبتكلفة 96,300 ألف دولار.





من بعده، جاء ضمن القائمة طراز BMW M2 Competition الرياضي من ماركة بي إم دبليو، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 405 حصان، وبتكلفة 58,900 ألف دولار.





و طراز Audi TT RS الرياضي من ماركة أودي، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 400 حصان، وبتكلفة 67,600 ألف دولار.





ومن ماركة جاجوار، ضمت القائمة، طراز F-TYPE الرياضي المتميز، العامل بمحرك ينتج قوة 380 حصان، ويتوفر بتكلفة 85,325 ألف دولار.





طراز آخر جاء ضمن القائمة من ماركة بورش الألمانية، هو طراز بورش 911 كاريرا، العامل بمحرك ينتج قوة 379 حصان، ويتوفر بتكلفة 99,200 ألف دولار.





وفي ختام قائمة موقع "هوت كارز"، جاء طراز Nissan 370Z Nismo من ماركة نيسان اليابانية، الذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 350 حصان، ويتوفر بقيمة سوقية 45,790 ألف دولار



