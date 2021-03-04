استجابة لجونسون.. بايدن يعلق "رسوم ترامب" على منتجات بريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذت الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، قرار تعليق رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منتجات بريطانية.

وفرض ترامب هذه الرسوم قبيل مغادرته البيت الأبيض، رغم أن علاقاته مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كانت قوية، لتقاربهم في الأفكار.

بايدن وجونسون

بينما توقع المحللون أن تكون العلاقات بين جونسون، والرئيس الأمريكي الديمقراطي، جو بايدن، أقل قوة مما كانت مع ترامب، لأن بايدن لديه العديد من الأفكار المختلفة.

لكن رغم ذلك اتخذ بايدن القرار، الذي يعتبر استجابة كبيرة لطلبات جونسون، كما أنه اتخذه لتحقيق رغبته في إحياء الروابط السلمية مع حلفائه التاريخيين.

نزاع "إيرباص" و"بوينج"

وحسب وكالة فرانس برس، انتزعت الحكومة البريطانية من الإدارة الأمريكية الجديدة اتفاقا ينص على تعليق رسوم جمركية كان قد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منتجات بريطانية على غرار الويسكي الاسكتلندي، وذلك في إطار نزاع قضائي مزمن بين شركتي الطيران "إيرباص" و"بوينج".

وينص الاتفاق على تعليق الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر كافة الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد المباشر لمنتجات بريطانية، في إطار نزاع مستمر منذ 16 عاما أمام منظمة التجارة الدولية، هو الأطول أمدا.

حل متوازن للخلافات

وجاء في بيان مشترك أصدرته واشنطن أن الاتفاق يرمي إلى "إيجاد حل متوازن للخلافات" و"البدء بالتصدي الجدي للتحديات التي يطرحها دخول جهات جديدة قادمة من دول لا تعتمد اقتصاد السوق، على غرار الصين، سوق الطيران المدني".

وينص القرار خصوصا على تعليق العمل برسوم جمركية نسبتها 25 % فرضتها واشنطن على الويسكي الاسكتلندي، وهو قطاع يمثّل 50 ألف وظيفة، وتلك المفروضة على منتجات أخرى، ويلحظ "خفض التصعيد" في إطار هذا الخلاف، وفق وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تراس.

الحلفاء التاريخيين

ومنذ توليه منصبه، ألمح بايدن إلى أنه لن يغير التعريفة الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة سلفه دونالد ترامب.

لكنه أعرب عن رغبته في إحياء الروابط السلمية مع حلفائه التاريخيين، ومنهم دول الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2020، سلعا أوروبية بواقع 25 % على بعض أنواع النبيذ والكونياك و15 % على قطع تصنيع الطائرات.

ودخلت الدفعة الأخيرة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية ترامب، والتي تدهورت خلالها بشدة العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

رسوم منظمة التجارة

وتلت تلك الدفعة رسوما كانت قد فرضت في العام 2019 على سلع الأوروبية مثل النبيذ، والأجبان، وزيت الزيتون، وطائرات "إيرباص".

وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأمريكية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2004 أمام منظمة التجارة العالمية التي تبتّ بقضايا التجارة العالمية، بشأن مساعدات حكومية تُقدّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.

وفي 2019، تم السماح للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوالى 7.7 مليارات دولار تستورد سنويا وهي أكبر عقوبة تسمح بها منظمة التجارية العالمية.

وفي قرار مماثل بعد عام، سمحت المنظمة للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي رسوم جمركية على صادرات الولايات المتحدة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار.