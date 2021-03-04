تعرف على مميزات وعيوب إضافة جنوط كبيرة للسيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يقوم البعض من قائدي السيارات إلى استبدال جنوط سياراتهم الأساسية بجنوط كبيرة الحجم، وذلك من أجل إضفاء شكل رياضي للسيارة وزيادة جاذبيتها.

لكن على الرغم من وجود مزايا للجنوط الكبيرة للسيارة، إلا أن هناك العديد من الأضرار التي تصيب السيارة بسبب تركيب هذه الجنوط، وخلال السطور التالية نستعرض لكم عيوب ومميزات تركيب الجنوط الكبيرة للسيارة.

أولاً مميزات تركيب جنوط كبيرة:

– منح السيارة شكل رياضي وهو ما يزيد من جمال السيارة.

– الثبات على الطريق خاصة على السرعات العالية، إلى جانب سرعة كبح جماح السيارة بالمقارنة مع الإطارات صغيرة الحجم، لزيادة مساحة تلامس الإطار مع الطريق.

– تساعد في زيادة سعر السيارة في حالة البيع.

ثانياً عيوب تركيب جنوط كبيرة:

– تؤثر على عـزم محرك السيارة، وتؤدي إلى تقليل العمر الإفتراضي له مع مرور الزمن.

– تتسبب في زيادة معدل استهلاك البنزين في السيارة.

– تؤدي إلى إلحاق الضرر بأجزاء نظام التعليق في السيارة.

– تعمل على زيـاده الإحسـاس بالمطبات والتأثيرات الخارجية في السيارة.

– تتسبب في زيادة الاحتكاك بين الإطارات وجسم السيارة من الأسفل، مما يعرض جسم السيارة إلى التآكل.

– تعمل على إلحاق الضرر بأجزاء كثيرة في السيارة، منها علبة مقود القيادة، كما تضر بالعديد من أجزاء المحرك.

– تؤدي إلى زيادة استهلاك المطاط الخاص بالإطار بسرعة كبيرة، مما يعجل من انتهاء العمر الافتراضي له.