هيونداي توسان 2022 تنجح في اختبار الثبات “بالفيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مرت هيونداي توسان 2022 الجديدة باختبار الثبات أو Moose في إسبانيا، والذي يقيس مدى قدرة السيارة على المناورة السريعة في حالة ظهور حيوان أمام السيارة بشكل مفاجئ.

وقد نجحت السيارة في الاختبار بسرعة 71 كلم\س، مع العلم أن الحد الأدنى للنجاح لفئة الـ SUV هو 70 كلم\س.

وقد اتضح في السيارة تميز نظام التعليق وثبات السيارة في المناورة في السرعات المرتفعة، كما مدح المختبرون استجابة نظام التوجيه.

وتتوفر توسان الجديدة كلياً بمحرك بنزين بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 190 حصان وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويتوفر أيضاً محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو، ومتوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.