فولفو C40 ريتشارج الكهربائية الجديدة تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد يوم من إعلان فولفو عن خطط لإلغاء محركات البنزين بحلول 2030، كشفت العلامة السويدية عن سيارة C40 ريتشارج الكهربائية الجديدة، والتي تجمع بين عملية الـ SUV ورشاقة تصميم الكوبيه.

وتستند السيارة إلى نفس منصة CMA الجديدة التي تدعم XC40 ريتشارج الكهربائية، ولكن C40 ريتشارج تتميز بكونها أول سيارة كهربائية يتم تصميمها من الصفر للعلامة.

وتعتمد السيارة على محركين كهربائيين بقوة إجمالية 402 حصان وعزم دوران 660 نيوتن متر، مع بطارية 78 كيلوواط\س بمدى 420 كيلومتر لكل شحنة، مع إمكانية شحن 80% من البطارية خلال 40 دقيقة بالشواحن السريعة.

وتدعم السيارة التحديثات البرمجية عبر الهواء ونظام معلومات ترفيهية أندرويد جديد تم تطويره بالتعاون مع جوجل، مع خدمات وتطبيقات جوجل أخرى مثل خرائط ومساعد ومتجر جوجل، كما أنها أول سيارة فولفو على الإطلاق بدون أي جلود طبيعية.

وسيبدأ إنتاج فولفو C40 ريتشارج الجديدة في الخريف القادم في مصنع Ghent البلجيكي للعلامة.

Volvo C40 Recharge

Volvo C40 Recharge

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin