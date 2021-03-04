نصائح هامة للحفاظ على القير الأوتوماتيكي من الأعطال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر القير الأوتوماتيكي من أهم القطع الحيوية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، لذا يجب العناية به والحفاظ عليه من التلف، لكن نتيجة لإرتكاب بعض الأخطاء من قائد السيارة فإنه يتعرض للعديد من الأعطال والمشاكل.

لهذا نستعرض لكم اليوم عدد من النصائح الهامة التي تحافظ على القير الأتوماتيكي من الأعطال، وهي كما يلي:

– عدم إهمال إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة، والتحقق من زيت القير وتغييره مرة كل عام على الأقل، ويفضل تغيير الزيت مرة كل 6 أشهر في حالة الاستهلاك الكبير للسيارة مع درجات الحرارة الشديدة.

– يجب تغيير فلتر زيت القير في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت حتى لا تتراكم الشوائب والترسبات في القير.

– عدم تغيير وضعيات القير من D إلى P أو من D إلى R أثناء السير، لأن تغيير وضعيات القير أثناء السير قد يدمر القير مع مرور الوقت.

– يجب تجنب سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك، أو تحميل السيارات بأوزان زائدة عن الحد، حيث أن هذا الأمر قد يلحق الضرر بمحرك السيارة والقير في نفس الوقت.

– في حال التوقف المؤقت في الإشارات مثلاً، يجب عدم الاعتماد على فرامل اليد فقط لإيقاف السيارة، حيث يجب الوقوف على الوضع N، بعد ذلك تجعل وضعية القير على وضع P.

– عدم استخدام الوضع P قبل توقف السيارة عن الحركة، حيث أنها من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض قائدي السيارات، والتي قد تدمر القير الأوتوماتيك.