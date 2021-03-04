وصول جيلي توجيلا 2021 إلى وكالة الوعلان “أهم المعلومات والمواصفات+السعر”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جيلي توجيلا 2021 هي كروس أوفر كوبيه أنيقة وفاخرة وعالية الأداء، تُرسي بها الشركة معايير جديدة في هذه الفئة التي تجمع بين العملية والرياضية، وهي أول طرازات جيلي التي تستند إلى منصة CMA المتقدمة للغاية، والتي طورتها جيلي بالتعاون مع فولفو في مركز تكنولوجيا السيارات الصيني الأوروبي بالسويد، واليوم، سنُلقي نظرة فاحصة عليها في زيارة إلى الوكيل شركة الوعلان للسيارات.

شكلها الخارجي

في البداية، سنتعرف على تصميمها الخارجي، والذي ذكرنا آنفاً بأنه يدمج ببراعة بين رياضية سيارات الكوبيه، وعملية سيارات الكروس أوفر، حيث تتمتع بمصابيح أمامية ليد ذاتية التشغيل مع تحكم ذكي في الضوء العالي في الفئة الأعلى، بالإضافة إلى مصابيح نهارية ليد، مع مصابيح ضباب خلفية ليد، ومستشعرات للمطر.

ومن الجانب، يُمكنك رؤية الجنوط ذات التصميم الأنيق مقاس 19 أو 20 بوصة حسب الفئة، وقضبان السقف للتحميل، مع مرايا جانبية قابلة للطي والتعديل آلياً تحمل مصباح جانبي ليد، وفتحة سقف بانورامية، وفي الخلف، تأتي بباب خلفي أوتوماتيكي يُمكن فتحه بدون استخدام اليدين في الفئة الأعلى، وميزة تسخين الزجاج الخلفي.

في حين يبلف طولها 4,605 مم، وعرضها 1,878 مم مع المرايا، كما يبلغ ارتفاعها 1,643 مم، ويبلغ طول قاعدة عجلاتها 2,700 مم.

شكلها الداخلي ومميزاتها

في الداخل، ستجد ما يُسعدك بفضل استخدام مواد غاية في الفخامة، وتوفير مساحة رحبة، حيث تتوفر بمقاعد جلد PVC أو نابا حسب الفئة، كما يُمكن تعديل مقعد السائق آلياً في 6 أو 8 وضعيات، وتعديل مقعد الراكب آلياً بست وضعيات، وتأتي المقاعد الأمامية بخاصيتي التدفئة والتهوية، مع مرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائي، وحامل أكواب بخاصية التدفئة والتبريد، مع عجلة قيادة كهربائية متعددة الوظائف، وإضاءة محيطية للأبواب وفي وحدة التحكم أيضاً للفئة الأعلى.

وبالنسبة للتقنيات، فتأتي السيارة مجهزة بلوحة عدادات ال سي دي مقاس 12.3 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة، ونظام صوتي بـ 8 سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فتحة تكييف خلفية، وشاحن لاسلكي لشحن هاتفك الذكي، وميزة الدخول الذكي بدون مفتاح.

المحرك

تتوفر السيارة بفئتين، وهما GL وGF، وتستمدان قوتهما من نفس المحرك سعة 2.0 لتر TD يولد قوة 238 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 350 نيوتن.متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6.9 ثانية فقط، ويُمكن تشغيل المحرك بدون مُفتاح، وتبلغ سعة خزان الوقود 100 لتر، بمعدل استهلاك 14.1 كيلومتر لكل 1 لتر.

مزايا السلامة

تأتي السيارة بالعديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تشتمل على ستة وسائد هوائية، ومستشعرات صف أمامية وخلفية، مع كاميرا خلفية 360 درجة، ونظام تثبيت سرعة متكيف، بالإضافة إلى نظام الفرامل المساعدة للوقوف على التل، ونظام التحكم في الهبوط من على التل، مع نظام مساعد الفرامل الآلي، ونظام قياس ضغط العجلات.

كما تتوفر أيضاً بنظام الثبات الإلكتروني، ومكابح كهربائية للوقوف، مع نظام تعليق تلقائي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى نظام تحذير مغادرة المسار، ونظام المحافظة على المسار، مع وظيفة معلومات حدود السرعة.

الفئات التي تتوفر بها السيارة واسعارها

تتوفر سيارة جيلي توجيلا 2021 بفئتين شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي كالتالي :

1- فئة كمفورت تجينا بسعر 111,475 ريال سعودي

2- فئة لوكجري تجينا بسعر 121,825 ريال سعودي

ضمان سيارات جيلي 5 سنوات او 150 الف كيلو، مع صيانة مجانية سنتين او 40 الف كيلو.