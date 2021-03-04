سنغافورة تمنع سير هذه السيارات في شوارعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت تقارير إعلامية أن سنغافورة تعتزم وقف ترخيص السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) اعتبارا من 2025.

والموعد المقترح لوقف ترخيص سيارات "الديزل" في 2025 يأتي قبل 5 سنوات من الموعد المستهدف للتحول الكامل إلى السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة النظيفة.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن وزير النقل أونج يي كونج قوله أمام البرلمان إن المركبات في سنغافورة تصدر نحو 6.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ويمكن تقليل هذه الكمية بما بين 1.5 مليون ومليوني طن سنويا إذا اعتمدت المركبات الخفيفة بما في ذلك سيارات الركوب وسيارات الأجرة على الكهرباء بدلًا من الوقود التقليدي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السيارات المزودة بمحركات ديزل تمثل في سنغافورة حوالي 2.9% من إجمالي عدد السيارات في الدولة البالغ 634042 سيارة حتى نهاية 2020.

في الوقت نفسه فإن مركبات الديزل تمثل نحو 41.5% من 15678 سيارة أجرة تعمل في البلاد. كما أن أغلب سيارات نقل البضائع والحافلات في سنغافورة تعمل بمحركات ديزل.

وقال أونج إنه بحلول 2025 ستكون كل ساحة انتظار سيارات عامة في 8 بلدات بسنغافورة مزودة بنقاط لشحن السيارات الكهربائية.