السيارات الكهربائية في مواجهة "التقليدية" بسباق الربع ميل.. من يفوز؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبح للسيارات الكهربائية مكانة متميزة بعد انتشار موديلات تتمتع بقدرات كهربائية يمكنها التغلب على أعتى الموديلات الرياضية التقليدية.

وقدم موقع "هوت كارز" دلائل على ذلك تتمثل في مجموعة سيارات كهربائية، قادرة على التغلب على العديد من السيارات الرياضية التقليدية في سباقات الربع ميل الشهيرة، التي تعتمد على أعلى معدل تسارع في خط مستقيم لمسافة ربع ميل.

وضمت القائمة، طراز تسلا موديل 3 الكهربائي الشهير، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية وسرعة قصوى تصل لـ160 ميلا في الساعة.







وطراز لوتس الكهربائي الرياضي Evija، العامل بمحرك خارق ينتج قوة 1970 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3 ثوان.





وطراز NIO EP9 الكهربائي، العامل بمحرك خارق ينتج قوة 1341 حصان، وصنعت منه 16 نسخة فقط، وسبق له اجتياز سباق ربع ميل في 6 و45 ثانية فقط، وهو رقم قياسي يحتفظ به بين السيارات الكهربائية من فئته.





طراز آخر من ماركة تسلا جاء ضمن القائمة، هو طراز Model X Performance، الذي يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.





من بعده ضمت القائمة الطراز الكهربائي المرتقب Lucid Air الذي من المقرر طرحه نهاية عام 2021 الجاري، ويعمل بمحرك ينتج قوة 1080 حصانا.





والطراز الكهربائي المتميز من بورش، Porsche Taycan Turbo S، العامل بمحرك ينتج قوة 751 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.





في ختام القائمة، جاء طراز Rimac C_Two الكهربائي الخارق، والذي طرح بمحرك ينتج قوة 1888 حصانا، بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 1.85 ثانية.



