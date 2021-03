داخلية كيا K8 الجديدة كلياً تظهر بشكل رسمي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسمياً عن داخلية K8 الجديدة كلياً بعد أيام من تسرب صورها، ومن أهم ما يميزها شاشة العرض المركزية الضخمة المنحنية، والتي تشمل لوحة عدادات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية، كل واحدة قياس 12 إنش.

التحكم في المناح يتم باللمس الآن مع تقليل الاعتماد على الأزرار، كما نرى شعار كيا الجديد على المقود.

وتأتي السيارة بنظام سمعي Meridian فاخر بـ 14 مكبر صوت وإضاءة محيطية ولمسات خشبية مستوحاة من اليخوت الحديثة وجلود نابا الفاخرة للمقاعد.

وستحل K8 محل K7 في كوريا وكادينزا في أسواق الخليج وستشكف العلامة عن جميع مواصفاتها لاحقاً هذا العام.

