سيارات لكزس تحصل على 5 جوائز سلامة لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت سيارات لكزس على خمس جوائز أمريكية للسلامة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة لعام 2021 بعد تسجيلهم لنتائج قوية في اختبارات التصادم الستة والمصابيح الأمامية وتقنيات التفادي المبكر للاصطدامات.

نبدأ بلكزس IS و ES 350، واللتين حصلتا على جائزة “اختيار السلامة الأعلى بلس” الأكثر تميزاً من المعهد في فئة السيارات الفاخرة متوسطة الحجم.

لكزس NX هي الأخرى حصلت على جائزة “اختيار السلامة الأعلى بلس” في فئة الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم.

كما حصل موديلان آخران للكزس على جوائز “اختيار السلامة الأعلى”:

لكزس UX: فئة الـ SUV الصغيرة.

لكزس RX: فئة الـ SUV الفاخرة متوسطة الحجم