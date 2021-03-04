التوكيلات العالمية للسيارات تشارك فريق أندريتي يونايتد إكستريم إي في العلا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت التوكيلات العالمية للسيارات عن شراكة جديدة مع فريق أندريتي يونايتد إكستريم إي. وستشهد الشراكة الجديدة دعم التوكيلات العالمية للسيارات لفريق أندريتي يونايتد في مواجهة إكستريم إي وهي سلسلة سباقات جديدة رائعة على الدروب الوعرة، تتنافس فيها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في عدة مناطق نائية حول العالم. هذا وستقام الجولة الأولى من إكستريم إي في العلا، شمال غرب المملكة العربية السعودية في الفترة من 2 إلى 4 أبريل.

تسلط الرحلة العالمية المكونة من خمسة سباقات الضوء على تأثير تغير المناخ على بعض النظم البيئية الأكثر هشاشة في العالم وتشجع على اعتماد المركبات الكهربائية للمساعدة في الحفاظ على البيئة وحماية الكوكب.

وسيتسابق بطل بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للرالي كروس لعام 2019 ، تيمي هانسن من السويد وكاتي مونينج من بريطانيا، بطل رالي أوروبي سابق، في الفريق الجديد كلياً، أندريتي يونايتد إكستريم إي في موسمه الافتتاحي.

علق المهندس محمد عبد الجواد رئيس التوكيلات العالمية للسيارات قائلاً: “نحن ملتزمون بدعم حكومتنا الرشيدة في زيادة الوعي بالاحترار العالمي وتغير المناخ الذي يؤثر على صحة ورفاهية جميع الناس ويؤثر على النظم البيئية في جميع أنحاء العالم. نتمنى لفريق أندريتي يونايتد إكستريم إي كل النجاح في سباق العلا”.

مايكل أندريتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أندريتي أوتو سبورت:

زاك براون، مالك الفريق ورئيس مجلس إدارة يونايتد أوتو سبورت: “يسعدنا أن نرحب التوكيلات العالمية للسيارات في فريق أندريتي يونايتد إكستريم إي ويسعدنا أن نعلن عن شراكتهم مع الفريق في جولة السباق المقامة في موطنهم في المملكة العربية السعودية. إنهم يشاركونا هدفنا لخلق الوعي حول ظاهرة الاحتباس الحراري وكيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على العالم، لذلك آمل أن نتمكن معاً من خلال السباق في سلسلة إكستريم إي، من وضع هذه القضية الدولية في صدارة أذهان الناس “.

ريتشارد دين، مالك الفريق والمدير الإداري لشركة يونايتد أوتو سبورت: “إن الترحيب بالتوكيلات العالمية للسيارات في الفريق قبل بداية موسم إكستريم إي يخلق ضجة حول الفريق والسباق ويجعلنا أكثر حماساً من أي وقت مضى في العد التنازلي للسباق الأول في السعودية. أتطلع إلى رؤية مركبة أوديسي 21 على الحلبة مع كاتي و تيمي تحت راية أندريتي يونايتد إكستريم إي. شكراً للجميع في التوكيلات العالمية للسيارات على دعمهم حتى هذه اللحظة. أتطلع إلى السباق بمعيتهم “.

عن التوكيلات العالمية للسيارات

التوكيلات العالمية للسيارات هي جزء من شركة طواد القابضة التي تعنى يمجال بيع السيارات بالتجزئة وتأجيرها، والتمويل، والعقارات، وتوليد الطاقة، ومعدات البناء الثقيلة وقطع غيار السيارات. وقد فازت التوكيلات العالمية للسيارات على مر السنين، بالعديد من جوائز الأداء من مورديها لتحقيق أهداف الأداء أو تجاوزها وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للعملاء. تم بناء الشركة على الثقة والنزاهة والالتزام كقيم أساسية تحدد فلسفة خدمتها لعملائها.

توظف التوكيلات العالمية للسيارات أكثر من 1800 موظف محلي وأجنبي وهي إحدى أكبر تجار وموزعي السيارات في المملكة العربية السعودية بخبرة تزيد عن 70 عاماً في هذا المجال. من مقرها الرئيسي في جدة، ستغطي بإذن الله شبكة التوكيلات العالمية للسيارات بنهاية العام 2021، 28 فرعاً للمبيعات وخدمات ما بعد البيع في المدن الكبرى عبر عدة مناطق في المملكة العربية السعودية.

التوكيلات العالمية للسيارات هي الوكيل المعتمد للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات المرموقة بما في ذلك شفروليه وجي إم سي ودونغفنغ والعلامات التجارية الفاخرة مثل إنفينيتي وهونغكي.كما أن لها توجهات نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة التي تدعم رؤية السعودية 2030 ، والتي تهدف إلى تنويع موارد الدولة وهو اتجاه يعززه ارتباط الشركة بفريق أندريتي يونايتد إكستريم إي.