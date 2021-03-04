جيب جراند شيروكي 2022 بخمسة مقاعد تظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع تدشين جيب جراند شيروكي L الجديدة كلياً بداخلية سبعة مقاعد، أكدت جيب وقتها على استمرار جراند شيروكي الحالية بخمسة مقاعد لموديل 2021 مع تحديثها لموديل 2022.

وقد ظهرت نسخة الخمسة مقاعد مؤخراً أثناء اختبارها، وما يميزها هو تغير بعض ملامح التصميم الخارجي مقارنة بنسخة السبع مقاعد، ونرى الآن تصميماً تخيلياً للسيارة من الموقع الروسي Kolesa.ru.

بخلاف قاعدة العجلات الأقصر، ستحصل نسخة الخمسة مقاعد على مقدمة معدلة بلمسات مختلفة لمصابيح الضباب والمصدات، مع شبك علوي أكبر حجماً بقليل.

وستعتمد نسخة الخمسة مقاعد على نفس محرك V6 سعة 3.6 لتر وآخر V8 اختياري سعة 5.7 لتر مثل النسخة الأكبر حجماً، وستطرح جيب نسخة هجينة بالقابس لاحقاً.