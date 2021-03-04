سفير الإمارات لدى إسرائيل.. لقاءات مكوكية لتعاون مثمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اجتماعات مكوكية يجريها السفير الإماراتي الجديد لدى إسرائيل منذ تقديم أوراق اعتماده، تتقاطع جميعها عند التعاون المثمر بين البلدين ولصالح المنطقة.

ففي اللقاء الذي جمعه بوزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، بحث السفير الإماراتي محمد آل خاجة، التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وحول هذا الاجتماع، قال السفير آل خاجة في تغريدة له على "تويتر"، اليوم الخميس: "التقيت اليوم معالي عمير بيرتس وزير الاقتصاد الإسرائيلي، وناقشنا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".

وأضاف: "ستستفيد دولة الإمارات ودولة إسرائيل والمنطقة من هذا التعاون الذي سيخلق الفرص لسنوات قادمة".

وأمس الأربعاء، ناقش السفير الإماراتي مع تشاي لي سبيجلمان، المدير العام لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية "دعم آليات العمل المشترك بين الدولتين في هذه المجالات".

ولفت آل خاجة إلى أن بلاده أحرزت تقدماً كبيرا في قطاعي التكنولوجيا والفضاء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تسعى للمزيد من التقدم في هذين القطاعين.





كما التقى السفير الإماراتي، الأربعاء، أوريت فركاش هكوهين، وزيرة السياحة الإسرائيلية.

وقال في تغريدة على تويتر: "ناقشنا حركة السفر والسياحة بين بلدينا وسبل تطويرها"، معتبرا أن هذا القطاع "من أهم القطاعات لدى كل من الإمارات وإسرائيل، حيث تتمتعان بإمكانات هائلة".

وأشار إلى أن البلدين سيعملان معا على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بينهما.





والإثنين الماضي، قدم آل خاجة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كأول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى تل أبيب.

ومنذ ذلك الوقت، التقى السفير الإماراتي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية جابي أشكنازي وعددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية.