ضغط هواء الإطارات.. كيف تحمي نفسك من خطر أكبر مما تتصوره؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت الهيئة الألمانية للفحص الفني من مغبة انخفاض ضغط هواء إطارات السيارة، ولفتت إلى مخاطر كبيرة على الركاب.

وأوضحت الهيئة أن انخفاض ضغط هواء الإطارات عن القيم المطلوبة بمعدل 0.5 بار يتسبب في زيادة استهلاك الوقود بشكل ملحوظ.

كما حذرت من أن انخفاض ضغط هواء الإطارات ينطوي على مخاطر تهدد السلامة أثناء القيادة بسرعة عالية.

ماذا عن الزيادة؟

وأضاف خبراء الهيئة أن زيادة قيمة الضغط بحوالي 0.2 إلى 0.3 بار عن القيمة المحددة لن يضر في شيء، ما لم تحذر الشركة المنتجة من هذا.

وقالت إن الزيادة عن تلك المعدلات ليست جيدة أيضا، بسبب التأثير السلبي على سلوك القيادة.

"الإطار البارد"

وبشكل عام ينصح الخبراء بفحص الضغط دائما على الإطارات الباردة؛ لأن معلومات الشركة المنتجة حول ضغط الهواء الصحيح تنطبق على الإطارات الباردة، مع العلم بأن الإطارات تسخن حتى في الرحلات التي تقل عن 10 كم.

ويمكن العثور على قيم ضغط الهواء الصحيح لحالة الحمولة الخاصة بالسيارة في دليل التشغيل أو الملصقات داخل غطاء فتحة تعبئة الوقود على سبيل المثال.

ويتعين مراعاة اختلاف القيم باختلاف أبعاد الإطار.