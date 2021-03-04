مميزات ومواصفات مرسيدس GLC 63 AMG 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارة مرسيدس GLC 63 AMG 2021 من السيارات العالية الأداء بالدفع الرباعي وتعد من السيارات الكروس أوفر، وفيما يلي أهم مواصفاتها.

تصنف مرسيدس GLC 63 AMG 2021 من سيارات الدفع الرباعي المدمجة التي لها الكثير من المميزات والمواصفات الرائعة التي تجعلك تحرص على امتلاكها، والآن نتعرف على مميزات ومواصفات GLC 63 AMG الجديدة وأسعارها.





مميزات مرسيدس GLC 63 AMG 2021

تتميز بمحرك تربو 4000 سي سي مزدوج بسعة 4.0 لتر، وبقوة 501 حصان.

قوة عزم الدوران 479 رطلا/ القدم.

تتسارع من الثبات حتى 100 كم/ الساعة في حوالي 3.8 ثانية.

يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات.

تتميز السيارة بلمسات من الكربون فايبر من الداخل بالألمونيوم.

أسعار ومواصفات مرسيدس A-class نسخة 2021





مواصفات GLC 63 AMG الجديدة

مقاعد أمامية مريحة قابلة للتعديل كهربائيا مع وسائد مدفأة والمقاعد الخلفية قابلة للطي كهربائيا أيضا.

تتميز بشاشة تعمل باللمس 10.3 بوصة تدعم برامج ترفيهية ومنها MBUX ويمكن تشغيلها بالصوت.

توجد شاشة العدادات الرقمية 12.3 بوصة، بالإضافة إلى راديو يعمل بالأقمار الصناعية.

تدعم أبل كار بلاي، وبلوتوث، وأندرويد أوتو، كما توجد بها أماكن لشحن الهاتف.

مصابيح LED أمامية وخلفية.

وجود مساحات لاستشعار الأمطار تعمل أوتوماتيكيا.

الباب الخلفي يفتح كهربائيا.

تتميز بمقاعد جلدية فخمة باللونين الأحمر والأسود.

فتحة سقف كهربائية زجاجية.

إضاءة محيطة بألوان مختلفة.

صور.. مرسيدس CLA – CLASS تتحدى بي إم دبليو M2

أسعار مرسيدس GLC 63 AMG 2021

يتراوح سعر سيارة GLC63 AMG2021 من 121.300 دولار إلى 128.450 دولار.