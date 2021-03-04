أسعار سيارات تويوتا في مصر .. "11 فئة" من كورولا 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحظى سيارات تويوتا بشعبية جارفة بالسوق المصرية، عبر باقة متميزة من موديلات الماركة اليابانية بأسعار وفئات متنوعة لعام 2021.

وجمع موقع hatla2ee قائمة تضم أسعار وأبرز مواصفات موديلات تويوتا التي تتوفر للبيع بالسوق المصرية خلال عام 2021، وتشمل، موديل تويوتا كورولا، الذي تتوفر منه 11 فئة للبيع، الفئة الافتتاحية هي فئة ACTIVE 2021 تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، وبتكلفة 295 ألف جنيه، وأعلى فئة هي هاي لاين / هايبرد 2021 بمحرك بقوة 1800 سي سي، بتكلفة 616 ألف جنيه.





وطراز تويوتا "رش"، الذي تتوفر منه فئتان، الفئة الافتتاحية هي فئة F/O 2021 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، وبتكلفة 340 ألف جنيه، وأعلى فئة هي HIGHLINE 2021 بمحرك بقوة 1500 سي سي، بتكلفة 365 ألف جنيه.





وطراز تويوتا "C-HR"، الذي تتوفر منه فئة وحيدة بالسوق المصرية، أتوماتيك 2021 تعمل بمحرك بقوة 1200 سي سي، وبتكلفة 445 ألف جنيه.





وطراز تويوتا "فورتشنر"، الذي تتوفر منه ثلاث فئات، الفئة الافتتاحية هي 2X4 2021 تعمل بمحرك بقوة 2700 سي سي، بتكلفة 749,900 ألف جنيه، وأعلى فئة هي 4X4 2021 بمحرك بقوة 4000 سي سي، بتكلفة 914,900 ألف جنيه.





كما تضمن القائمة طراز تويوتا "راف فور"، الذي تتوفر منه فئتان، الفئة الافتتاحية هي أتوماتيك / جميع الكماليات 2020 تعمل بمحرك بقوة 2500 سي سي، وبتكلفة 1,710 مليون جنيه، وأعلى فئة هي أتوماتيك / هاي لاين 2020 بمحرك بقوة 2500 سي سي، بتكلفة 1,830 مليون جنيه.





في ختام القائمة، جاء طراز تويوتا "كامري"، الذي تتوفر منه فئة وحيدة، هي فئة اتوماتيك / هاي لاين 2020 تعمل بمحرك بقوة 2500 سي سي، وبتكلفة 1,900 مليون جنيه.



