هل يُمكن نقل ملكية السيارة دون سداد المخالفات؟ “المرور” يجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن فيديو متداول يؤكد موافقة المرور السعودي على نقل ملكية السيارة بدون سداد المخالفات.

وأجابت إدارة المرور موضحة أن وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية السيارة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري، وجاء الرد كالآتي: “وعليكم السلام، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.. يسعدنا تواصلك”.