مرسيدس تستعرض مزايا شاشة “هايبر سكرين” الأكبر في صناعة السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استعرضت مرسيدس شاشة “هايبر سكرين” العملاقة الجديدة داخل EQS سيدان الكهربائية القادمة، ونوضح لكم أهم مزاياها وتقنياتها.

وتشمل الشاشة لوحة عدادات رقمية وشاشة فرعية ضخمة لنظام المعلومات الترفيهية وشاشة أخرى أمام الراكب الأمامي، جميعهم داخل قطعة زجاج واحدة منحنية.

ونرى في الفيديو أنه بالإمكان فتح السقف الشمسي عبر الإشارة في موديل EQS، كما نرى نظام الملاحة المتطور أثناء استخدامه.

وستعتمد EQS على منصة EV الكهربائية الجديدة للعلامة الألمانية مع توفرها بفئات ومستويات أداء مختلفة ووصول المدى الصافي إلى 700 كيلومتر في الفئة الأعلى بالمجال.