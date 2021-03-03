طرق بسيطة للتخلص من الاتساخات الصعبة في داخلية سيارتك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر تنظيف مقصورة السيارة والعناية بها بشكل منتظم من أبرز العوامل التي تحافظ عليها وتجعلها تبدو بمظهر جميل وجذاب، لكن مع مرور الوقت تزداد الاتساخات في مقصورة السيارة، ويصعب التخلص منها وتنظيفها خاصة في حال إهمال السائقين العناية بها.

ونصح الخبراء الألمان بضرورة العناية بمقصورة السيارة وتنظيف الاتساخات بها بشكل سريع، مؤكدين أنه كلما كان وقت التعرض أقصر، كان من الأسهل إزالة الاتساخات.

وأشار الخبراء إلى أنه يجب الاعتماد عند تنظيف المقصورة على المواد المتخصصة للعناية بالسيارات والابتعاد عن المنظفات الشديدة والكيماويات وسوائل التنظيف المنزلية، حيث أنها قد تضر بتجهيزات السيارة الداخلية.

وذكر الألمان أن أسهل طريقة لإزالة الاتساخات الشديدة هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية، ويتم الرش على موضع الاتساخ حتى يزول، ثم يتم تنظيف المواضع المتضررة بفرشاة ومسحها.

وأضاف الخبراء قائلين أن المنظفات البيولوجية، التي تحتوي على كائنات دقيقة، تساهم في إزالة بقع الحليب أو البول أو الدم أو القيء، حيث يتم رش هذه المنظفات على المناطق المتسخة، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة.

وللحصول على مقصورة داخلية جيدة ونظيفة لابد أن تبدأ عملية العناية بالمكنسة الكهربائية والتي تسحب الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلا عن حبات الرمل، مع تجنب استخدام الفرشاة الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية.

ويفضل وضع المنظفات أو منتجات العناية على قطعة قماش وعدم رشها مباشرة على أجزاء السيارة، تجنبا لتسلل هذه المواد للمفاتيح والمكونات الكهربائية وإتلافها، مع العلم بأن الماء الزائد قد يسبب انكماشا لا يمكن إصلاحه مع الجلد.