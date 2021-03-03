جاكوار لاندروفر تخسر مبيعات 100,000 سيارة سنوياً لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تجهز جاكوار لاندروفر لتغيرات جذرية في استراتيجية العلامة للعودة للربحية مجدداً، أهمها خفض عدد الموديلات المتوافرة بحوالي 25% للتركيز على السيارات الأكثر ربحية.

كما تهدف جاكوار لاندروفر لأن تكون علامة أكثر فخامة بموديلاتها الكهربائية القادمة، ولكن توجد مشكلة رئيسية طاردت الشركة على مدار الأعوام الماضية، وهي ضعف جودة سياراتها.

وقد اعترف المدير التنفيذي لجاكوار لاندروفر، ثييري بولور، أن الشركة تخسر مبيعات 100,000 وحدة سنوياً بسبب مشاكل الجودة التي أثرت على صورتها، وأكد بولور أن الشركة ستقوم “بتحسينات دراماتيكية” في هذا المجال.

“المبيعات المفقودة هائلة بسبب انزعاج العملاء من مشاكل الجودة”.. مع العلم أن جاكوار لاندروفر دائماً تقع في المراكز الأخيرة في دراسات الجودة العالمية، مثل دراسات مركز J.D.Power البحثي الأمريكي.