ترحيب فلسطيني وتنديد إسرائيلي بقرار "الجنائية الدولية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت فلسطين، الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي بالحالة فيها، فيما نددت إسرائيل بالخطوة واعتبرتها "سخيفة".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه: "ترحب دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين".

وأضافت في تصريح تلقته ”الخليج 365” أن "هذه الخطوة، التي طال انتظارها، تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أن "الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم".

وأعلنت أن "فلسطين تؤكد على الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في الميثاق".

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "القرار الذي اعتمدته المحكمة الدولية حول فتح تحقيق ضد إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب هو قرار سخيف"، معتبرا أن "هذه معاداة السامية بعينها وقمة النفاق".

وأضاف في تصريح تلقته ”الخليج 365”: "بدون امتلاكها أي صلاحية، قررت المحكمة أن جنودنا البواسل الذين اتخذوا جميع الخطوات الوقائية من أجل تجنب وقوع ضحايا مدنيين في إطار محاربة أسوأ إرهابيين في العالم يستهدفون المدنيين بشكل متعمد، هم مجرمي حرب".

وتابع نتنياهو: "لن نتوقف أبدا عن محاربة هذا الظلم.. سنقول الحقيقة في كل منتدى وفي كل دولة وعلى كل منبر حتى يتم عكس هذا القرار الشائن ويصبح لاغيا وباطلا".