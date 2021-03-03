تعرف على طريقة تنظيف بواجي السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر بواجي السيارات “شمعات الاحتراق” من أهم الأجزاء التي تساهم في عمل المحرك بكفاءة عالية، حيث أنها الجزء المسؤول عن إطلاق الشرارة الأولى لعملية اشتعال الهواء والبنزين كي يتمكن المحرك من توليد الطاقة اللازمة لحركة السيارة.

ومع كثرة الاستهلاك تحتاج البواجي لتنظيف الرواسب والصدأ المتراكمة عليها لحمايتها من التلف، حيث إن تراكمها يؤدي إلى التآكل ومن ثم التلف، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تنظيف البواجي، فقط اتبعوا الخطوات التالية.

– غلق تشغيل المحرك والانتظار إلى أن تنخفض حرارة المحرك بالكامل.

– فصل الطرف السالب من البطارية، وفك المزلاج الذي يحمل الكابل، ثم قم بتحريكه للخارج.

– قم باكتشاف أسلاك شمعة الإشعال والتي تكون ممتدة على ملفات الإشتعال أعلى المحرك، ولمعرفة موضعها يمكنك الرجوع إلى دليل الإصلاح الخاص بالسيارة.

– قم بمسح المنطقة المثبت بها البواجي باستخدام منشفة من الرواسب قبل إزالتها حتى لا تسقط وتتسبب في تلف المحرك، كما يمكنك استخدام مجفف هوائي للتخلص من الرواسب.

– قم بإزالة البواجي من خلال فصل الأسلاك الواصلة بها مع اتخاذ الحذر.

– قم باستخدام ورق الصنفرة على نهاية البواجي من الناحية التي تدخل إلى المحرك، والعمل على فركها للتخلص من الصدأ المتراكم عليها حتى يتم تنظيفها تماما.

– ثم قم باستخدام فرشاة لتنظيف خيوط الشمعات للتخلص من الرواسب والزيوت المتراكمة مع الحرص على تحريك الفرشاة بنفس اتجاه الخيوط.

– استخدم المنظف الخاص بالفرامل من خلال رشه على سدادة الشمعات والخيوط ومسحه باستخدام منشفة نظيفة من القماش لإزالة الرواسب.

– بعد الانتهاء من تنظيف البواجي قم بإعادة تركيبها مرة أخرى.