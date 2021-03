سيارات كيا تحصل على 8 جوائز سلامة لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت سيارات كيا على 8 جوائز سلامة مرموقة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة بعد تفوقهم في اختبارات التصادم الستة والمصابيح الأمامية وتقنيات التفادي المبكر للاصطدامات.

كيا K5 الجديدة حصلت على جائزة “اختيار السلامة الأعلى بلس” الأكثر تميزاً من المعهد في فئة السيدان متوسطة الحجم.

7 موديلات أخرى لكيا حصلت على جائزة “اختيار السلامة الأعلى” بعد نتائج قوية في اختبارات التصادم والمصابيح:

كيا سيراتو وسول: فئة السيارات الصغيرة

كيا ستينجر: فئة السيارات الكبيرة

كيا سيلتوس وسبورتاج: فئة الـ SUV الصغيرة

كيا سورينتو وتيلورايد: فئة الـ SUV المتوسطة

