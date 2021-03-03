اخبار السيارات

سيارات كيا تحصل على 8 جوائز سلامة لعام 2021

0 نشر
ابراهيم بليكع 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت سيارات كيا على 8 جوائز سلامة مرموقة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة بعد تفوقهم في اختبارات التصادم الستة والمصابيح الأمامية وتقنيات التفادي المبكر للاصطدامات.

كيا K5 الجديدة حصلت على جائزة “اختيار السلامة الأعلى بلس” الأكثر تميزاً من المعهد في فئة السيدان متوسطة الحجم.

7 موديلات أخرى لكيا حصلت على جائزة “اختيار السلامة الأعلى” بعد نتائج قوية في اختبارات التصادم والمصابيح:

  • كيا سيراتو وسول: فئة السيارات الصغيرة
  • كيا ستينجر: فئة السيارات الكبيرة
  • كيا سيلتوس وسبورتاج: فئة الـ SUV الصغيرة
  • كيا سورينتو وتيلورايد: فئة الـ SUV المتوسطة

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا