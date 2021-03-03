بمزاعم التجسس.. الشباب الإرهابية تعدم 5 صوماليين بميدان عام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعدمت حركة الشباب الإرهابية، الأربعاء، 5 مدنيين بمزاعم تتعلق التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وبحسب وسائل إعلام صومالية، فإن الإعدام تم بميدان عام في مديرية جلب بمحافظة جوبا الوسطى جنوب الصومال.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الميدان كان يتواجد فيه أثناء تنفيذ الإعدام، قيادات من جهاز القضاء التابع لحركة الشباب الإرهابية، وجمهور من الأهالي استدعته مليشيات الحركة بالقوة لحضور الإعدام".

وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين الذين أعدموا رجل ستيني، وهم "أبوبكر حسن محمد، وحسن محمود محمد، ومهد عبدالقادر آدم، وأحمد عبدي عبدالله، وأبوبكر محمد علسو (63) عاما".

وتعد عملية الإعدام العلنية هذه الأولى التي تقوم بها في عام 2021.

وغالبا ما تنفذ حركة الشباب الإرهابية حملات وحشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وإعدامات جماعيه بتهم تتوزع ما بين التجسس لصالح الجهات التي تحاربها أو امتهان السحر والشعوذة.