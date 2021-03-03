لعشاق سامسونج.. تحديث شهري لأنظمة الأمن بـ" جالاكسي A52 5G" القادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية للكشف عن هاتف جديد ضمن عائلة جالاكسي، سيطرح باسم تجاري هو "جالاكسي A52 5G"، يدعم شبكة G5.

ووفق موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقنيات، فإن الهاتف الجديد من سامسونج، سيتميز بحائط صد قوي ضد الإختراق، بتوفير سامسونج لآلية تحديث شهري لأنظمة الأمن به.

ومن المتوقع أيضا أن يطرح هذا الهاتف الجديد من سامسونج بشاشة عالية التقنية، وذلك وفق تسريبات نقلها الموقع تشير إلى أن الهاتف سيحظى بكاميرات ذات قدرة ثبات فائقة عند التصوير.



وأوضح "ذا فيرج"، أن سامسونج تقدم هاتف A52، كبديل قوي لهاتف A51 جالاكسي، الذي طرحته الشركة الكورية الجنوبية العام الماضي ويحظى بآلية تحديث ربعية على مدار العام.

وقبل هاتف A52، كانت قد أعلنت سامسونج عن استعدادها لطرح أجهزة لاب توب جديدة، تدعم استخدام أقلامها الذكية.

وتطرح أجهزة اللاب توب الجديدة من سامسونج باسم "جالاكسي بوك برو"، وجالاكسي بوك برو 360.

وستعمل هذه الأجهزة بشاشات متطورة طراز OLED، وبخاصية استخدام أقلام سامسونج الذكية S PEN، مع قابلية اتصال بشبكة الجيل الخامس للإنترنت فيما يخص لاب توب جالاكسي بوك برو 360.

ووفق "ذا فيرج" فإن شاشات الأجهزة ستتوفر بقياس يتراوح ما بين 13.3 بوصة، و 15.6 بوصة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع أجهزة الحاسوب الجديدة من سامسونج "جالاكسي بوك برو"، وجالاكسي بوك برو 360، خلال شهر مارس/آذار الجاري، على أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن المواصفات قبل طرحهما رسميا.