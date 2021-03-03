معامل تطوير "السيارات الفائقة".. جولة في القلب النابض للشركات الكبرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك كل شركة من شركات السيارات العملاقة، قسم متخصصا في تطوير وتصنيع الطرازات ذات القدرات الفائقة.

وقدم موقع "أوتو كار"، المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أبرز أقسام الموديلات فائقة القدرة التابعة لكل ماركة من ماركات السيارات البارزة في العالم.

وضمت القائمة في مقدمتها، قسم "ابارث"، التابع لماركة فيات الإيطالية، والذي تأسس على يد كارلو ابارث، وساهم هذا القسم في تصنيع موديلات استثنائية تابعة لفيات من ضمنها موديل 124 سبايدر.







وأيضا قسم "Q"، التابع لماركة أستون مارتن البريطانية، الذي ساهم في تصنيع موديلات استثنائية من ضمنها موديل Aston Cygnet.





من بعده، ضمت القائمة قسم Audi Sport، المتخصص في تصنيع الموديلات الرياضية عالية الأداء ضمن ماركة أودي الألمانية، وسبق أن طرح موديلات مثل RS3 وأودي TT RS.





من بعده، جاء قسم M الشهير التابع لماركة بي إم دبليو، منذ حقبة السبعينيات، وخلال عقود قدم موديلات فائقة الأداء كان منها موديل 850CSi العامل بمحرك V12 بسعة 5.6 لتر.





وكذلك، قسم SRT التابع لماركة دودج الأمريكية، الذي تخصص في تصنيع موديلات فائقة الأداء، كان من ضمنها موديل دودج "فايبر" الرياضي، ودودج رام SRT-10.





ثم جاء ضمن القائمة، القسم المتخصص في تصنيع الموديلات عالية الأداء التابع لماركة فورد الأمريكية، والذي سبق أن قدم موديلات موستانج وموديل RS وفييستا ST.





من بعده، ضمت القائمة قسم N التابع لماركة هيونداي الكورية الجنوبية، والذي قدم للأسواق سيارات عالية الأداء، كان منها موديل هيونداي I30 N.





ومن ماركة جاجوار، ضمت القائمة قسم SVO المصنع للموديلات فائقة الأداء، والذي قدم سيارات تعمل بمحركات V8 سعة 5 لترات، تنتج قوة تبدأ من 592 حصانا.



