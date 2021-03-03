"السقف المكشوف" يهزم "الكوبيه" في 8 سيارات أنيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحرص ماركات السيارات الرياضية على طرح مجموعة متنوعة من الفئات لموديلاتها لترضي أذواق عملائها، لك في بعض الحالات تتفوق إحدى التصميمات.

موقع "هوت كارز" جمع قائمة تضم موديلات سيارات تفوقت فيها الفئات الكونفرتبال (ذات السقف المكشوف) على النسخ الكوبيه في التصميم الخارجي.

وضمت القائمة في مقدمتها طراز مازدا MX-5 الرياضي، الذي يحظى بتصميم كونفرتابل بأفضل من تصميمه الكوبيه.







ومن ماركة جاجوار البريطانية، ضمت القائمة طراز جاجوار F-Type Convertible.





وطراز Chevrolet Corvette C8 Convertible، الذي تحظى فئته الكونفرتابل بتفضيل عملاء شيفروليه.





ومن ماركة مرسيدس، ضمت القائمة طراز AMG GT C Roadster.





من بعده، ضمت القائمة طراز 600LT Spider الرياضي القوي من ماركة مكلارين.





ومن ماركة فيراري، ضمت القائمة طراز 812 GTS، الذي يحظى بتصميم خارجي متميز ضمن فئته الكونفرتابل.





من بعده، ضمت القائمة طراز Lamborghini Aventador SVJ Roadster من ماركة لامبورجيني الإيطالية.





وفي ختام القائمة، جاء طراز فيراري F8 سبايدر الذي تطرح منه نسخة كونفرتابل بسقف مكشوف متميز التصميم يتفوق على فئته الكوبيه.



