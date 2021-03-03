تويوتا ياريس "تخطف" لقب سيارة العام في أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت تويوتا ياريس الجديدة على لقب سيارة العام فى أوروبا لعام 2021.

ونقل موقع "موتور وان" نتيجة المسابقة الرسمية التي تنظم سنويا، وكشف عن أن الطراز الياباني تمكن من التفوق على مجموعة متميزة من السيارات الأوروبية الجنسية.

وتفوقت ياريس على موديلات مثل، فيات 500، وكوبرا فرومينتور، وطراز فولكسفاجن ID.3، وسكودا أوكتافيا ولاند روفر ديفندر، وأيضا سيتروين C4.



وكان قد أعلن مطلع يناير الجاري عن نجاح طراز ياريس في الوصول للقائمة النهائية التي ضمت 6 سيارات أخرى من مسابقة سيارة العام بأوروبا.

وهذه هي المرة الثانية التي تحصد ياريس الجائزة، وثلاث سيارة تحقق هذا الإنجاز مرتين عبر تاريخ المسابقة.

ومنذ عام 1964 وهناك جائزة لسيارة العام في أوروبا, ويتم اختيار الفائز من مجموعة من المتخصصين في صناعة السيارات.

في العام الماضي فازت بيجو 208 باللقب.