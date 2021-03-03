منافس جديد لـ"تسلا".. سيارات فولفو كهربائية كليا والبيع عبر الإنترنت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة "فولفو" إنه بحلول عام 2030، ستتوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، وسياراتها الكهربائية الجديدة ستتوفر للبيع عبر الإنترنت فقط.

وقالت العلامة التجارية السويدية إنها كجزء من التحول، تريد أن تكون نصف مبيعاتها في عام 2025 من السيارات الكهربائية، والنصف الآخر من السيارات الهجينة، ما يعني أنها ستتوقف عن بيع السيارات التي تعمل بالبنزين أو الديزل فقط بعد 4 سنوات من الآن.



وتعد الاستراتيجية مشابهة لتلك التي تستخدمها شركة "تسلا" الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، والتي لا تبيع سياراتها إلا عبر الإنترنت

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية الأولى للطراز الكهربائي الحديث، الذي سيتوفر للبيع فقط عبر الإنترنت.









وكان أول طراز كهربائي بالكامل تقدمه فولفو هو XC540، وأوضح الموقع الأمريكي أن كشف فولفو عن طراز C40 Recharge جاء بالتزامن مع خططها للتحول بشكل كامل للطاقة الكهربائية.





وفيما يخص قدرات الطراز الكهربائي الجديد C40 Recharge، فهو ينتج قوة 402 حصانا، بنظام دفع خلفي، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.7 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 112 ميلا في الساعة.

وسيعمل الطراز ببطاريات كهربائية بمعدل 75 كيلووات في الساعة، تمنحه نطاق سير يصل لـ 261 ميلا.

وقال هنريك غرين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في "فولفو" في بيان، إنه "لا يوجد مستقبل طويل الأمد للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي"، مضيفاً أن الانتقال إلى بيع السيارات الكهربائية فقط سيسمح لشركة "فولفو" بتلبية "توقعات عملائنا لنكون جزءاً من الحل عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ".

وقالت "فولفو" إنها ستستثمر بكثافة في المبيعات عبر الإنترنت و"تقلل بشكل جذري" من تعقيد عروض منتجاتها، حيث ستصبح الأسعار شفافة.



