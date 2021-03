مازدا CX-8 موديل 2021 تحصل على تحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت مازدا CX-8 على تحديثات جديدة في أستراليا لعام 2021، أهمها إضافة نسختين جديدتين باسم تورينج SP وأساكي LE.

“أساكي LE” هي الفئة الجديدة الرائدة للموديل، بستة مقاعد وجلود نابا الفاخرة وكونسول أوسط كبير بين مقاعد الصف الثاني ومنافذ USB ومزايا تدفئة وتهوية المقاعد.

وتعتمد فئة أساكي LE على محرك 2.2 لتر ديزل تيربو متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع كلي.

الفئة الجديدة الثانية هي تورينج SP بمحرك 2.5 لتر بنزين بدفع أمامي أو محرك 2.2 لتر تيربو بالدفع الكلي.. وتتميز هذه الفئة بجنوط 19 إنش سوداء معدنية فريدة ولمسات سوداء على الشبك الأمامي وأغطية المرايا، وزخرفاء داخلية سوداء.

وسيبدأ سعر مازدا CX-8 موديل 2021 في أستراليا من 40,000 دولار أسترالي (117,000 ريال) ويصل إلى 70,000 دولار أسترالي (206,000 ريال) لفئة أساكي LE الرائدة.

