نصائح مهمة لتنظيف آمن للسيارة من الداخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إذا أردت تنظيف سياراتك من الداخل بنفسك، بطريقة صحيحة وآمنة،اتبع تلك النصائح والخطوات والطرق التي نقدمها لك بالصور.

ووفق تقرير لموقع "كار أند درايفر" ،أول تلك النصائح البدء في استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف الأتربة والفضلات، وذلك يسهم في إتمام جزء كبير من عملية التنظيف.

ويقول " ترك السيارة لفترة طويلة دون استخدام، ينتج عنه في الغالب تراكم الأتربة التي يمكن للمكنسة الكهربائية إزالتها بسهولة"





وفي ظل جائحة كورونا، نصح التقرير بوضع قفازات واقية خلال القيام بهذه العملية في حال وجود شكوك لتعرض السيارة من الداخل للتلوث.

ونوه الموقع بتجنب استخدام المناديل المعطرة أو المبللة في تنظيف أسطح السيارة من الداخل لما تسببه من ضرر للأسطح.





الخطوة الثانية،تعقيم كافة الأسطح القابلة للمس داخل السيارة.





ونصح الموقع هنا باستخدام نوع مخصص من الأقمشة المنظفة للسيارة، وتحديدا تلك المصنعة من خامة الماكرو فايبر، مع المياه والصابون، والحرص على استخدام كمية محددة من المياه حتى لا تتعرض السيارة للبلل أكثر من اللازم من الداخل.



