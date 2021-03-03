هوندا تطرح 5 موديلات مميزة في مصر .. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة هوندا اليابانية للسيارات 5 موديلات مميزة في السوق المصرية خلال الفترة المنقضية من عام 2021.

ووفي تقرير بالصور، عرض موقع hatla2ee، قائمة سيارات هوندا الجديدة في مصر ، وتكلفتها وأبرز كمالياتها.

وضمت القائمة طراز هوندا "سيتي"أتوماتيك / هاى لاين 2019 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، بسعر 369 ألف جنيه.







من بعده ضمت القائمة طراز هوندا "سيفك" أتوماتيك / LXI 2021 تعمل بمحرك بقوة 1600 سي سي، بتكلفة 459,000 ألف جنيه.





كما ضمت القائمة ،طراز هوندا "HRV"أتوماتيك / LXI 2021 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي، بتكلفة 505,000 ألف جنيه.





وطراز هوندا "CRV" أتوماتيك / LX 2020 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبتكلفة 649,000 ألف جنيه، وأعلى فئة هي فئة أتوماتيك / EX 2020 التي تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، بتكلفة 763,000 ألف جنيه.





وفي ختام القائمة، جاء طراز هوندا "أكورد" أتوماتيك / EXL 2020 تعمل بمحرك بقوة 1500 سي سي تربو، وبتكلفة 669,000 ألف جنيه.



