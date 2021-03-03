داعش ظهر مجددا.. باريس تدق ناقوس الخطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت فرنسا عقد اجتماع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بسبب "ظهوره مجدّداً" في العراق.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية "نلاحظ على صعيد الوضع في العراق خصوصاً، ظهور داعش مجدّداً بقوة".



وأضاف "يدفعنا هذا الوضع مع السلطات العراقية إلى الطلب من التحالف المناهض لداعش الذي لم يجتمع منذ وقت طويل إلى الاجتماع مجدّداً لتعزيز سيادة العراق واستقراره".

وتابع الوزير الفرنسي "يجب أن يجتمع هذا التحالف بسرعة وأظنّ أنّ ذلك سيحصل".

وسيطر تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء واسعة من الأراضي السورية والعراقية اعتباراً من العام 2014، وعلى الرغم من هزيمته في سوريا في مارس/ آذار 2019 فإنّ التنظيم الإرهابي ما زال يشن هجمات في سوريا والعراق.

وقتل 32 شخصاً في 21 يناير/ كانون الثاني عندما فجر انتحاريان من تنظيم داعش الإرهابي نفسيهما في إحدى أسواق وسط بغداد في أكثر اعتداء حصداً للأرواح شهدته العاصمة العراقية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقبيل مغادرته البيت الأبيض خفض دونالد ترامب عديد القوات الأميركية في العراق إلى 2500 عسكري.

وتحثّ فرنسا المنضوية ضمن التحالف الدولي، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على الاستمرار في إعطاء الأولوية لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.