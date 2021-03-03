موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. تفاؤل النفط وانفجار العجز التركي

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أكد أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، على تفاؤله بعودة الطلب على النفط لمستويات قبل الجائحة قريبا.

أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية، الثلاثاء، أن العجز التجاري لتركيا بلغ 3.36 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالشراكة مع جامعة خليفة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة"آيرينا"، النموذج الوطني المتكامل للطاقة.



وجهت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رسالة إيجابية لأسواق النفط بشأن الأسعار، بعد حالة الانهيار التي شهدتها السوق بسبب الجائحة.

كشف المركز الوطني للنخيل والتمور، عن ارتفاع كمية صادرات السعودية من التمور المصدرة من 127 ألف طن لتصل إلى 215 ألف طن بنسبة زيادة 68%، في الفترة من 2015، وحتي 2020.

سلط موقع "أويل برايس" المتخصص بأخبار الطاقة والنفط الضوء على موقف العراق الأخير بتجميد صفقة بيع النفط الخام بـ"الدفع المسبق" للصين.

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، عن انضمام عدد من شركات صناعة البلاستيك إلى مبادرة "عملية المسح الشامل".

وقعت شركة سيجنال الإماراتية، مذكرة تفاهم مع شركة "MBDA"، وشركة "CILAS" الفرنسية، لاستكشاف فرص تطوير أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة.

انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور في لبنان بشكل حاد، بفعل التراجع القياسي للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

