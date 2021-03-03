عرض تمويل ام جي 6 2021 من البنك الأهلي التجاري

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير العالمية، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات إم جي.
السيارة المشمولة في العرض:
- إم جي 6 موديل 2021
تفاصيل العرض:
أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي
- القسط الشهري: 1114 ريال
- الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة
- الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة
- الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
- معدل النسبة السنوي: 9.04%
ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر
- القسط الشهري: 1129 ريال
- الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة
- الدفعة الأخيرة: 20% من سعر السيارة
- الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
- معدل النسبة السنوي: 11.07%
الشروط والأحكام:
- يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/3/2021 فقط لدى معارض شركة تأجير العالمية
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
- المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن
- تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة
- تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة
- البنك لا يمثل الوكيل
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صورة السيارة: