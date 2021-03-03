تعرف على مؤشرات تلف فلتر القير بالسيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُعـدّ فلتر القير من أبرز الأجزاء الهامة والحيوية في نظام القير بالسيارة، وتتلخص وظيفته في تصفية وتنظيف زيت القير من أي مُلوثات أو شوائب عالقة، وهو ما يساهم في خفض حرارة القير وتشحيم أجزائه وتروسه المختلفة.

وفلتر القير له عمر افتراضي محدد مثل جميع أجزاء السيارة المختلفة يُوصى بعد انتهائه باستبداله بآخر جديد، وعادة ما يُنصح باستبدال فلتر القير بعد قطع حوالي 40 ألف كيلو متر أو مع تغيير زيت القير.

وهناك العديد من المؤشرات التي تدل على انتهاء العمر الافتراضي لفتر القير أو تعرضه للتلف، وهي كما يلي:

– صدور صوت ضجيج من ناحية القير أثناء تحريك عصا القير أو أثناء السير على الطرقات

– تسريب لزيت القير أسفل السيارة

– صعوبة في تحريك عصا القير

– اضاءة لمبة الأعطال

– ظهور دخـان صادر عن المحرك