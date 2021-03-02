موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أزمة تويوتا ومفاتيح البراغي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

تخضع شركة تويوتا اليابانية بفرعها الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق تشرف عليه إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة.

مفتاح البراغي الصدمي هو عبارة عن أداة طاقة للمقبس مصممة لتقديم عزم دوران مرتفع بأقل جهد وهي أداة تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات.

أخيرا، شوهد النموذج الأولي لشاحنة Tesla Semi الكهربائية للمرة الأولى على طريق سريع مزدحم في ولاية كاليفورنيا.

أعلنت شركة جاجوار البريطانية، في وقت سابق، عن أن سياراتها ستصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025.

يشهد عام 2021، تراجعا في القيمة السوقية لمجموعة متميزة من السيارات الرياضية الشهيرة، بقدر كبير عن السنوات الماضية.