تغيير إطارات فورد F-150 رابتر سيلغي ضمانها لهذا السبب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن F-150 رابتر 2021 الجديدة مؤخراً بتحسينات معتبرة لإمكانات القيادة على التضاريس الوعرة، كما ستتوفر البيك أب بإطارات 35 إنش قياسية أو 37 إنش اختيارية، وهي أكبر إطارات تم وضعها على شاحنة إنتاجية على الإطلاق.

ولكن السؤال هنا، إذا اشتريت رابتر بإطارات 35 إنش قياسية، هل بإمكانك تعديلها خارج المصنع ووضع إطارات 37 إنش؟، الإجابة الرسمية من فورد هي لا.. تغيير الإطارات سيخرق ضمان البيك أب.

والسبب ليس تعسفياً كما قد يبدو للوهلة الأولى، حيث صرح مدير برامج فورد F-150 رابتر أن النسخ المزودة بإطارات 37 إنش تأتي بإطار معدل بشكل خاص لاحتواء الإطارات العملاقة.

تعديل الإطار تَطَلّب تعديل الشاسيه ونظام التعليق كذلك، ما يوضح تعقيد الأمر وصعوبة تغيير حجم الإطارات خارج المصنع بدون خرق الضمان.