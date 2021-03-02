مع “يلو” سيارتك كل سنة بسنتها: خدمة التأجير طويل الأجل مع ميزة اختيار النوع واللون وضمان الصيانة والتأمين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يمتاز قطاع تأجير المركبات في المملكة بتطوره المستمر عبر تقديم خدمات أكثر تنوعاً لعملائه، وتعد شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” من الشركات الرائدة في تطوير خدماتها المقدمة للعملاء في شتى المجالات؛ من حيث تحديث أسطولها بشكل مستمر بأحدث الموديلات والفئات من السيارات الجديدة، أو التوسع في خدماتها الإلكترونية في الحجز المبكر، وتنفيذ الحجز آلياً مما يختصر الكثير من الوقت والجهد أمام العملاء.

ومن الخدمات التي حرصت “يلو” على تنفيذها وتطويرها بشكل مميز خدمة التأجير طويل الأجل والتي تستهدف فيه الشركة فئات متعددة من العملاء في المجتمع، إلا أن نقطة التطوير الرئيسية في هذا الاتجاه التي عملت “يلو” على تطويرها بناء على دراسات مستفيضة هي فئة من يفضلون التغيير المستمر لمركباتهم بمركبات حديثة بشكل دوري ، حيث وفرّت لهم “يلو” عقد تأجير طويل الأجل يمتد من عام إلى ثلاثة أعوام كاملة، مع إمكانية اختيار نوع ولون المركبة تماماً كما يحدث عند شراء سيارة جديدة، ولا يقف الأمر عند ذلك فقط بل تقدم أيضاً خدمات أخرى مميزة جداً؛ منها صيانة مجانية كاملة طيلة فترة العقد، والتأمين الشامل، وتقديم سيارة بديلة للعميل من نفس الفئة في حال وجود عطل فني بالسيارة، وتتيح الشركة أمام العميل خيارات متعددة للسداد على دفعات شهرية.

وعن هذه الخدمة تحدث الأستاذ بشير القحطاني نائب الرئيس التنفيذي في شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” قائلاً: “نعمل في “يلو” بشكل دؤوب على تطوير خدماتنا والارتقاء إلى مستوى تطلعات عملائنا دائماً، وأن نكون سباقين لتقديم مميزات مبتكرة؛ ومنها جاءت فكرة تقديم خدمة التأجير طويل الأجل للأشخاص الراغبين في اقتناء سيارة جديدة باستمرار، حيث إننا بهذه الخدمة نوفر لهم الكثير من المزايا التي منها سرعة وسهولة إنهاء جميع الإجراءات ، حيث لا تتعارض مع أي التزامات مالية أخرى على المستأجر كما هو الحال عندما يريد استلام سيارة جديدة بنظام الدفعات الشهرية من جهات تمويلية في وكالات السيارات”.

وأشار بأن الإقبال على خدمة التأجير طويل الأجل متنامية ليس فقط على مستوى فئة العملاء الذين يبحثون عن التجديد المستمر بل أيضاً العملاء الذين يريدون سيارة لفترة طويلة بأسعار أقل من سعر الإيجار اليومي ولا تسمح ظروفهم بشراء سيارة لأي سبب تمويلي يعوق ذلك.

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