“بالصور” شاهد أغرب تصاميم السيارات ثلاثية العجلات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نشر موقع “هوت كارز” تقرير شيق بالصور عن أغرب تصاميم السيارات التي طرحت بثلاث عجلات عبر التاريخ، وعلى الرغم من غرابتها إلا أنها احتفظت بمكانتها، لما تمتلكه من قيمة جمالية وخصوصية، ونستعرض فيما يلي أبرز قائمة بأبرز أغرب السيارات ثلاثية العجلات.

– طراز Myers Motors NmG

بدأت القائمة مع الطراز الغريب Myers Motors NmG والذي طرح عام 1999، وتعمل هذه السيارة بالطاقة الكهربائية، وتوفرت بتصميم صغير، مخصص لسائق واحد فقط، وبنطاق سير كهربائي حتى مسافة 30 ميلا.

– طراز Daihatsu Bee

طرح هذا الطراز الكلاسيكي في الفترة ما بين عام 1951 وحتى عام 1952، وصنعت منها 300 نسخة فقط.

– طراز Citycom CityEl

يعد طراز Citycom CityEl من أغرب السيارات الثلاثية العجلات، وطرح في الأسواق بمحرك ذو سرعة قصوى تصل لـ 39 ميلا في الساعة.

– طراز Campagna T-Rex

يعد هذا الطراز من الموديلات الحديثة، حيث بدأ الظهور في الأسواق عام 2004، وكان يمتلك محرك ينتج قوة 160 حصان.

– طراز Bond Bug

ظهر هذا الطراز البريطاني عام 1970، وطرحت منه الشركة في الأسواق 2270 ألف نسخة فقط.

– طراز ZAP Xebra

طرح هذا الطراز الأمريكي عام 2006، وكان يمتلك محرك تصل سرعته القصوى لـ 38 ميلا في الساعة.

– طراز Vanderhall Carmel GTS

ضمت القائمة أيضاً طراز باسم Vanderhall Carmel GTS، ويعمل بمحرك ينتج قوة 194 حصانا بعزم دوران عالي يصل لـ 1,595 لفة/قدم.

– طراز Isetta

اختتم الموقع هذه القائمة الغريبة مع طراز بي إم دبليو Isetta، والذي ظهر عام 1957.