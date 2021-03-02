أسعار سيارات اودي 2021 بالضريبة

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات أودي 2021 عند وكيلها الحصري ساماكو للسيارات.
أودي A4
- s line كوبيه بسعر 197,000 ريال سعودي
- s line بأربعة أبواب بسعر 197,000 ريال سعودي
أودي A5
- s line كوبيه بسعر 248,000 ريال
- s line بأربعة أبواب بسعر 248,000 ريال
أودي A6
- امبشن بسعر 249,000 ريال سعودي
- سبيشل اديشن بسعر 279,000 ريال سعودي
أودي A7
- 4 سلندر بسعر 334,000 ريال سعودي
- 6 سلندر بسعر 407,000 ريال سعودي
أودي A8
- بزنس بسعر 428,500 ريال سعودي
- هاي امبشن بسعر 485,000 ريال سعودي
أودي S8
- تتوفر بسعر يبدأ من 720,000 ريال سعودي
أودي Q3
- بيسك بسعر 155,000 ريال سعودي
- ادفانس بسعر 174,000 ريال سعودي
- بلاك اديشن بسعر 198,000 ريال سعودي
أودي Q5
- اس لاين بسعر 245,000 ريال سعودي
- لكجري بسعر 266,000 ريال سعودي
- بلاك اديشن بسعر 275,000 ريال سعودي
أودي Q8
- سبورت بسعر 425,000 ريال سعودي
- بلاك اديشن بسعر 440,000 ريال سعودي
أودي Q7
- 4 سلندر بسعر 319,900 ريال سعودي
- 6 سلندر بسعر 375,000 ريال سعودي
أودي R8
- كوبيه بسعر 670,000 ريال سعودي
- سبايدر بسعر 700,000 ريال سعودي
وفي الختام، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.