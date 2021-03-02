أسعار سيارات اودي 2021 بالضريبة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات أودي 2021 عند وكيلها الحصري ساماكو للسيارات.

أودي A4

s line كوبيه بسعر 197,000 ريال سعودي

s line بأربعة أبواب بسعر 197,000 ريال سعودي

أودي A5

s line كوبيه بسعر 248,000 ريال

s line بأربعة أبواب بسعر 248,000 ريال

أودي A6

امبشن بسعر 249,000 ريال سعودي

سبيشل اديشن بسعر 279,000 ريال سعودي

أودي A7

4 سلندر بسعر 334,000 ريال سعودي

6 سلندر بسعر 407,000 ريال سعودي

أودي A8

بزنس بسعر 428,500 ريال سعودي

هاي امبشن بسعر 485,000 ريال سعودي

أودي S8

تتوفر بسعر يبدأ من 720,000 ريال سعودي

أودي Q3

بيسك بسعر 155,000 ريال سعودي

ادفانس بسعر 174,000 ريال سعودي

بلاك اديشن بسعر 198,000 ريال سعودي

أودي Q5

اس لاين بسعر 245,000 ريال سعودي

لكجري بسعر 266,000 ريال سعودي

بلاك اديشن بسعر 275,000 ريال سعودي

أودي Q8

سبورت بسعر 425,000 ريال سعودي

بلاك اديشن بسعر 440,000 ريال سعودي

أودي Q7

4 سلندر بسعر 319,900 ريال سعودي

6 سلندر بسعر 375,000 ريال سعودي

أودي R8

كوبيه بسعر 670,000 ريال سعودي

سبايدر بسعر 700,000 ريال سعودي

وفي الختام، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.