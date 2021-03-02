اخبار السيارات

أسعار سيارات اودي 2021 بالضريبة

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alamir salah eldin 0 تبليغ

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نستمر أعزائنا متابعي الخليج ٣٦٥ نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات أودي 2021 عند وكيلها الحصري ساماكو للسيارات.

أودي A4

  • s line كوبيه بسعر 197,000 ريال سعودي
  • s line بأربعة أبواب بسعر 197,000 ريال سعودي

أودي A5

  • s line كوبيه بسعر 248,000 ريال
  • s line بأربعة أبواب بسعر 248,000 ريال

أودي A6

  • امبشن بسعر 249,000 ريال سعودي
  • سبيشل اديشن بسعر 279,000 ريال سعودي

أودي A7

  • 4 سلندر بسعر 334,000 ريال سعودي
  • 6 سلندر بسعر 407,000 ريال سعودي

أودي A8

  • بزنس بسعر 428,500 ريال سعودي
  • هاي امبشن بسعر 485,000 ريال سعودي

أودي S8 

  • تتوفر بسعر يبدأ من 720,000 ريال سعودي

أودي Q3

  • بيسك بسعر 155,000 ريال سعودي
  • ادفانس بسعر 174,000 ريال سعودي
  • بلاك اديشن بسعر 198,000 ريال سعودي

أودي Q5

  • اس لاين بسعر 245,000 ريال سعودي
  • لكجري بسعر 266,000 ريال سعودي
  • بلاك اديشن بسعر 275,000 ريال سعودي

أودي Q8

  • سبورت بسعر 425,000 ريال سعودي
  • بلاك اديشن بسعر 440,000 ريال سعودي

أودي Q7

  • 4 سلندر بسعر 319,900 ريال سعودي
  • 6 سلندر بسعر 375,000 ريال سعودي

أودي R8

  • كوبيه بسعر 670,000 ريال سعودي
  • سبايدر بسعر 700,000 ريال سعودي

وفي الختام، يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

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