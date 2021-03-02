بحلول 2030: فولفو تتوقف عن بيع سياراتها بالوكالات وتلغي محركات البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – صرحت شركة فولفو أن جميع موديلاتها ستكون كهربائية صافية بحلول 2030، مع وقف محركات الاحتراق الداخلي بشكل تدريجي على مدار العقد القادم.

ويُذكر أن فولفو بدأت استراتيجيتها البيئية منذ 2019، عندما قررت تحويل جميع مجالها إلى موديلات هجينة أو كهربائية، والآن الدور قادم على المحركات الهجينة لإقصائها من مصانع العلامة السويدية.

وتستعد معظم شركات السيارات لاتخاذ خطوات مماثلة، حيث أعلنت جاكوار مؤخراً عند تحولها إلى علامة كهربائية بالكامل بحلول 2025، وستبيع فورد سيارات كهربائية حصرية في أوروبا بحلول 2030، كما أعلنت جي إم عن تحولها لشركة كهربائية بالكامل بحلول 2035.

وفي إعلان آخر بالغ الأهمية، ستبدأ فولفو ببيع سياراتها بشكل مباشر على الإنترنت بحلول 2030 مع إغلاق جميع صالات العرض وتحويل الوكالات إلى مراكز خدمة وصيانة.