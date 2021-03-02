سيارات هيونداي تحصل على 7 جوائز سلامة لعام 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت سيارات هيونداي على 7 جوائز سلامة مرموقة من معهد التأمين الأمريكي لسلامة الطرق السريعة بعد تفوقهم في اختبارات التصادم الستة والمصابيح الأمامية وتقنيات التفادي المبكر للاصطدامات.

هيونداي باليسيد ونيكسو حصلتا على جوائز “اختيار السلامة الأعلى بلس” الأكثر تميزاً من المعهد في فئة الـ SUV المتوسطة.

5 موديلات أخرى لهيونداي حصلت على جوائز “اختيار السلامة الأعلى” بعد تسجيل نتائج قوية في اختبارات التصادم والمصابيح:

فوليستر: فئة السيارات الصغيرة.

سوناتا: فئة السيارات متوسطة الحجم.

هيونداي توسان وفينيو وكونا: فئة الـ SUV الصغيرة